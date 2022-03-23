由那斯達克指數大漲近2%領軍，隔夜美股收高，並完全收復2月24日俄烏開戰以來跌掉的失土。受此激勵，周三香港股市開高走高，恆生指數目前大漲2.09%，報22346.86點。國企股目前漲2.53%，報7729.61點。

恆生科技股指數大漲近5%，成分股普遍上漲，僅商湯、海爾智家和去年獲利不及預期的舜宇光學走低，目前分別下跌0.32%、4.43%和1.25%。

嗶哩嗶哩大漲14.33%，漲幅領先；其次為閔文集團漲12.16%。

受隔夜在美國掛牌的中概股大漲激勵，騰訊漲3.7%、京東漲3.23%、百度漲5.18%、阿里巴巴漲逾8%。該電商巨頭22日宣布將把庫藏股計畫規模進一步從150億美元擴大到250億美元。由中概股組成的金龍中國指數隔夜大漲7.8%

中國證監會等監管機構考慮放寬中概股監管方案，以確保中概股可繼續在美股上市，亦為在美掛牌的中概股帶來提振。

小米漲逾7%，該公司去年經調整後淨利年增近70%，並宣布將斥資高達100億港元買回自家股票。

受美國債息上揚提振，匯控上漲2%。