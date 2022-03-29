華爾街股市隔夜明顯攀高；日本股市在日銀捍衛超寬鬆政策立場下反而大漲，亞洲主要股市也集體升高。投資人同時關注俄烏舉行的和平談判。

周二香港恆生指數收漲242.66點或1.12%，為21927.63點。國企股(H股)漲116.75點或1.58%，為7513.00點。

受美股科技股激勵，恆生科技指數大漲2.52%，來到4607點。京東漲6.1%，美團漲5.8%，騰訊升2.9%，阿里巴巴升2.2%。

線上醫療股上漲，京東健康升17.8%，阿里健康升8.3%，平安好醫生漲4.7%。

小米收跌2.48%，盤中一度大跌7%。證監會周二表示，有注意到部分自媒體有關小米代表的產業鏈IPO政策有重大變化的文章，證監會澄清沒有針對小米產業鏈相關企業祭出IPO限制性政策，也沒有展開專案調查。

融創中國大跌17.4%；該房產公司周一晚間表示，由於公司評級遭調降，以及境內債務展期等事項造成的不確定性，無法在本月底公布2021年業績。該公司並將自4月1日起暫停交易。

受此影響，地產股集體下滑。世茂跌12%，富力地產跌11%。