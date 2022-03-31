港股周四收跌，結束了連三紅的漲勢。華爾街隔夜也暫停了上漲勢頭；中國上月PMI數據表現不佳，以及俄烏戰事在周四再現不平靜，俄國再次攻擊基輔郊區等多個城市，皆為市場增添不安情緒。

周四香港恆生指數收跌235.18點或1.06%，為21996.85點。國企股(H股)跌83.48點或1.10%，為7525.89點。

科技指數跌1.40%，百度跌3.2%，收報141.5港元。美國證交會(SEC)宣布將百度等5家中企列入下市摘牌風險名單，並且須於4月20日前向SEC提供不下市的證據，否則將列入確定摘牌名單。

其它在美上市「中概股」也下挫，阿里巴巴跌1.6%，騰訊跌1.7%，小米跌1.5%，京東跌1.7%，美團跌2.8%。

布蘭特原油價格跌3.9%，中海油跌3.4%，中石油跌1.5%，中石化漲勢收窄為升0.5%。美國官員釋出消息，為壓低油價，未來6個月將釋出戰備儲油。

醫藥股跌2.6%，藥明生物跌6%，康龍化成跌3.8%。