青山國小600師生 預防性停課至11日 12:552022/04/06 中時 曹明正 Facebook Messenger Line Weibo Twitter Telegram 複製連結 青山國小官網公告預防性停課至11日。（曹明正翻攝） Facebook Messenger Line Weibo Twitter Telegram 複製連結 字級設定：小中大特 疑疫情影響，高雄巿小港區青山國小6日凌晨在官網宣布預防性停課至11日，詳情將由巿府說明。據了解，青山國小有21班及幼兒園3班，師生約600人。 青山國小是在6日凌晨在官網公告「奉教育局謝局長轉達陳市長指示，因應疫情之故，本校自4／6~11預防性停課，4／12復課。家長可以透過班級Line群組與導師聯繫，相關後續線上授課事宜。抱歉，事出緊急，現在才告知」。 新北柔道老師傳播鏈延燒 桃園經國國中停課7天 北投某國小驚傳至少2生確診 全校緊急停課至11日 #青山國小 #預防性停課 #師生 #11日 #6日 也許您會感興趣 其他人正在看 推薦閱讀 高雄女樂手1傳6 台南8場演出匡列千人 04:102022/04/06 生活新聞 本土疫情升溫 花蓮校園暫不開放校外人士進出 10:152022/04/06 生活 桃園草漯國中1生確診感染源不明 急匡列38師生 18:402022/04/05 生活 竹市今增至少3例 康橋小學、新科國中停課10天 10:162022/04/05 生活 東吳大學確診學生再增1人 全校線上教學至11日 13:022022/04/05 生活 東華大學1生確診 校方緊急停課11天 11:342022/04/06 生活 美感教育 《巡演列車》開進校園 讓偏遠師生享用美感資源 09:062022/04/05 生活 樹林科技廠543人解隔前PCR全採陰 11日復工 15:382022/04/04 生活 十興國小全校師生採檢 楊文科視察：不要驚慌 11:022022/04/06 生活 竹縣十興國小深夜爆2生確診 2050名師生急採檢 21:582022/04/05 生活 憂連假結束爆新一波疫情 宜蘭中山國小宣布再放4天假 15:062022/04/04 生活 生活熱門新聞 發表意見 留言規則 中時新聞網對留言系統使用者發布的文字、圖片或檔案保有片面修改或移除的權利。當使用者使用本網站留言服務時，表示已詳細閱讀並完全了解，且同意配合下述規定： 請勿重覆刊登一樣的文章，或大意內容相同、類似的文章 請不要刊登與主題無相關之內容 發言涉及攻擊、侮辱、影射或其他有違社會善良風俗、社會正義、國家安全、政府法令之內容，本網站將會直接移除 請勿以發文、回文等方式，進行商業廣告、騷擾網友等行為，或是為特定網站、blog宣傳，一經發現，將會限制您的發言權限或者封鎖帳號 為避免留言系統變成發洩區和口水版，請勿轉貼新聞性文章、報導或相關連結 請勿提供軟體註冊碼等違反智慧財產權之資訊 禁止發表涉及他人隱私、含有個人對公眾人物之私評，且未經證實、未註明消息來源的網路八卦、不實謠言等 請確認發表或回覆的內容（圖片）未侵害到他人的著作權、商標、專利等權利；若因發表或回覆內容而產生的版權法律責任將由使用者自行承擔，不代表中時新聞網的立場，請遵守相關法律規範 違反上述規定者，中時新聞網有權刪除留言，或者直接封鎖帳號！請使用者在發言前，務必先閱讀留言板規則，謝謝配合。
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