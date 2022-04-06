疑疫情影響，高雄巿小港區青山國小6日凌晨在官網宣布預防性停課至11日，詳情將由巿府說明。據了解，青山國小有21班及幼兒園3班，師生約600人。

青山國小是在6日凌晨在官網公告「奉教育局謝局長轉達陳市長指示，因應疫情之故，本校自4／6~11預防性停課，4／12復課。家長可以透過班級Line群組與導師聯繫，相關後續線上授課事宜。抱歉，事出緊急，現在才告知」。