在VR產品尚未創造有效規模經濟，以及暫無手機產品貢獻下，宏達電(2498)首季營收寫下上市以來新低，單季營收11.04億元，季減少20%、年減少6%。

宏達電3月營收4.25億元、月增加32%、年減少6%。宏達電累計第一季營收為11.04億元，季減少20%、年減少6%，單季營收為上市以來單季新低，主要原因不外乎VR產品出貨尚未達到規模經濟，而智慧型手機暫無新產品推出。宏達電預計在本月推出新款手機，屆時有機會對營收注入實質貢獻。

宏達電近期持續將營運重心擺在VR(虛擬實境)，宏達電在今年的世界行動通訊大會發表VIVERSE概念，董事長暨執行長王雪紅表示將創造一個充滿學習、創造、探索、訓練、娛樂的新世界，命名為VIVERSE，來實現Vive的願景。此次展中，宏達電也展示全新元宇宙平台、產品及5G創新應用，包括透過VIVE Browser以瀏覽器的方式來探索VIVERSE、經由VIVE Connect輕易穿梭各應用程式、遊戲或內容等開放式平台、及藉由VIVE Guardian提供家長監護功能。

另外，宏達電也推出VIVE Avatar，讓使用者可輕鬆創建虛擬分身，將其帶至各項體驗與服務中。而宏達電最新的便攜式5G行動專網解決方案Reign Core，可替企業打造輕便型5G行動專網，透過一只行李箱就可於30分鐘內輕鬆架設5G專網，提供方便移動以及靈活運用的優勢。

此外，宏達電也參加全球最大規模的創新、創意內容、跨域指標性的國際展會「西南偏南2022 (SXSW 2022)」，展出四大主題：VR娛樂、健康、遊戲和人機互動。而VIVE ORIGINALS的音樂元宇宙「BEATDAY」VR全息演唱會封測版及VR逐格偶動畫「病玫瑰」也再度受到「西南偏南2022」肯定、入選「XR Experience」單元。