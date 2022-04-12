雙鴻(3324)第1季合併營收37.83億元，創下單季歷史次高，公司布局HPC及車用產品有成，近期躋身美系豪華品牌車廠新款電動車車用散熱產品供應商，並於3月下旬開始量產，公司亦與多家組裝廠及EV車廠合作開發自動駕駛等車用散熱產品，隨著布局逐步發酵，雙鴻預估，今年HPC+車用產品占比有望上看20%。

美國、歐洲及大陸力挺電動車產業，且消費者環保意識抬頭，讓電動車市場發展愈來愈快速，全球各大品牌車廠積極投入推出新款電動車搶市，加上自駕車系統逐漸成熟，讓電動車及車用ADAS車聯網商機大爆發，雙鴻看好電動車及自駕系統未來幾年產業前景，積極與客戶開發，成果已自去年第4季開始顯現，成為近期美系豪華品牌車廠推出首款電動車供應商。

雙鴻表示，自駕系統車載電腦因ADAS車聯網高頻高速傳輸，連帶熱瓦數也攀升，讓散熱需求大增，由於ADAS車聯網相關產品與公司散熱產品技術比較接近，成為公司鎖定的目標，目前公司跟多家系統組裝廠及EV車廠合作開發自動駕駛、車載電腦及數位儀表板車用產品，並已開始出貨GM及Volvo等車廠，車用產品可望成為推升公司未來營運成長的新動能。

除車用散熱產品開始發酵，雙鴻在伺服器/資料中心亦有斬獲，市占率自去年起快速攀升中，雙鴻預估，今年HPC+車用(EV)產品占公司營收比重可望上看20%。

受惠於伺服器等訂單穩定，雙鴻第1季合併營收37.83億元，年增10.3%，創下單季歷史次高，近期大陸上海等地本土疫情延燒，造成電子產業生產及物料不順暢，雙鴻也略受影響。不過雙鴻表示，目前客戶訂單穩定，生產則略受各地防疫政策影響，公司將努力維持第2季營運穩定，由於下半年各種新產品熱瓦數大增，訂單狀況很好，樂觀看待下半年營運。