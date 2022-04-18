18日，韓國LG財閥表示已跟印尼國企簽約，合作多種項目共約90億美元。同時，也準備要在這個東南亞最大經濟體，打造出一條電動車(EV)電池供應鏈。

除了最大的三星以外，韓國數一數二大的財閥LG，旗下當紅炸子雞，負責電池的LG Energy Solution Ltd (LGES)、化學的LG Chem，以及新成立的控股公司LX International等不同事業群，上周聯合與印尼礦產公司Antam，還有印尼電池公司IBC簽署一項協議。

LGES指出，該項合約不具法律效力，主要是打造EV電池供應端到需求端之間的價值鏈，包括原物料採購與關鍵零組件製造等，也就是相互合作從最上游的先驅化學原料，一直到最後的電池生產。

印尼是全球基本金屬鎳最大的國家，無論是就儲存量還有生產量而言都是。目前技術再怎麼高超，若少了這種關鍵性的鎳原料，一些特定電池產品就會因此難產，造不出來。

拿較常見的鋰電池與鎳氫電池相比，鋰電池可說已是目前所有電池中，缺點最少的，故幾乎所有電動車都採用鋰電池來生產。不過，較早期的混合動力車款通常使用鎳氫電池，直到現在還是有，主要是成本較低以及耐用性高。

LGES強調，利用這種一條龍的方式來生產電池，除了確保原物料比較不會匱乏外，日後也可以增加商品競爭力，以及營運獲利能力。