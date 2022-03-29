29日，日本央行公佈3月17與18兩天的會議摘要。這些專家學者的共識就是，俄烏衝突下通膨上漲壓力大，不過，還是保持當地貨幣超寬鬆政策不變。

有位與會者預估，日本民眾從4月開始，將可看到物價明顯上漲，藉著能源價格大漲推升，當地通膨可能到9月都會在2%左右。但會議中多數認為，日本內需不振，靠著成本上揚的這種通膨不會太持久。

由於俄烏戰爭持續，全球景氣走向也增添不少未知數。為了日本經濟發展，大部分貨幣政策與會者也認為，超級寬鬆貨幣環境確有延續的必要性。因為跟美國或英國不同，日本通膨並未一直都高於2%。

日本央行在3月討論會上，沒有調升利率還是保持大規模景氣刺激計畫，不過示警，當地經濟成長之路可能不會太平坦。

日本2月核心民眾通膨指數僅0.6%，遠低於日本央行2%的目標值。但外界預估，進口燃料成本飆升，以及之前手機費政策性降價的影響力消失後，當地通膨可望在2022新財年開始時起飛。