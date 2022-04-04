台中市消防局表示，3月19日墓地火警有15件、20日18件、4月1日10件其餘2件；大多為小面積的公墓雜草火警。（台中市消防局提供／張妍溱台中傳真）

清明連假，是民眾掃墓高峰期，近日連續降雨「加持」下，台中市消防局接獲雜草火警，較去年同期大幅降低。自3月19日至4月3日，台中市墓地火警計45件，占總件數的95.6％，集中於3月19、20日兩天共33件，與去年同時期（3月21日至31日）案件數198件相比，降幅高達83％，讓打火兄弟鬆一口氣。

台中市消防局表示，3月19日墓地火警有15件、20日18件、4月1日10件其餘2件；大多為小面積的公墓雜草火警，較去年同期56件，大幅減少；期間到各公墓巡視，對掃墓民眾加強防火宣導，派員進駐、巡邏、發放小水帶及宣傳單，出動空拍機等，降低墓地火災發生次數及規模目標。

消防局根據內政部統計資料表示，台中市前年火災案件數3193件，其中森林田野、公墓燒雜草、雜物等就有2163件，佔整體火災67.7％，去年2606件火災中就有1921件，佔整體火災73.7％，公墓雜草這類火災最讓消防人員疲於奔命，造成生態浩劫、空氣品質惡化。

有消防隊員指出，清明節前1周就有民眾陸續前往掃墓，回想去年同期，因天乾物燥又缺水，紙錢燃燒後餘燼很容易引發墓地雜草火災；曾1天發生上百起公墓雜草火警，大家疲於奔命滅火，甚至有人累癱席地而睡情形。

消防局指出，每年3月中旬至4月初清明連假，是民眾掃墓高峰期，也是墓地火警發生頻率最高時段，因應今年清明連假，除加強辦理各項墓地消防安全整備工作，並出動空拍機協助，「空中巡防、地面挺進」，有效監控山林公墓火源。