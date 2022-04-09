台驊投控(2636)3月合併營收32.97億元，年增78.6％，累計第一季營收101.5億元，年增72.3％，仍維持百億元水準，為史上單季第三高；第一季營收中，以海運成長最多，營收年增101.5％，其次為鐵路業務年增35.6％，內貿物流增幅為31％，空運年增8.3％。

台驊指出，受傳統淡季影響，使得海運市場整體運價在1月中旬至3月下旬期間，出現持續下跌的情況，但當前運價仍遠高於去年同期水準。

此外，3月因產業淡季及俄烏戰爭因素，加上大陸疫情增溫，3月中深圳及東莞封城一周後，月底又遭遇上海及昆山採取封閉式管理使工廠停工或減產，機場及港區隔離檢疫造成貨物運輸速度減緩，影響長三角地區整體工廠生產及出貨排程，導致海空及內貿物流業務營收均受到影響。而中歐鐵路業務則受到俄烏戰爭影響，貨主擔心貨物運輸風險，採觀望態度或改走海運，中歐鐵路3月營收月減18.66％、內貿物流營收月減1.33％，但仍年增0.39％及0.81％。

台驊認為，3月以來大陸因封城而延遲出貨的貨載，陸續在4月中下旬出貨，預期海空運有望迎來小旺季。