台鋼集團旗下特殊鋼大廠榮剛(5009)公告3月份自結合併營收為新台幣10.4億元，年增57.71%、月增40.63%，創下2015年3月以來的7年新高；累計1-3月自結合併營收26.43億元，年增49.61%、季增3.74%，創7年來新高。

榮剛表示，今年第一季接單創歷史新高，目前訂單能見度已至下半年的8、9月。俄烏戰爭致使烏克蘭特殊鋼大廠停產，並且預期未來修復期很長且沒有明確的時間表，再加上歐洲能源價格大漲，使得煉鋼成本大增，進口反而比自製成本還低，使生產意願降低，這些都導致來自歐洲訂單激增。在美國方面，基礎建設因疫情引起的缺工缺料情形好轉。另美國為了填補俄羅斯供應歐洲油氣的缺口，頁岩油也逐漸恢復開採生產，又因歐洲戰爭減產，歐洲市場已自顧不暇，原由歐洲進口的缺口則釋放出來，這些原因導致美國市場非常熱絡，這也可以從原以232增稅來管制進口量的措施幾乎全部開放，說明美國市場目前缺料嚴重。

榮剛指出，隨著各國加速開放國境，預估對飛機的需求將逐漸明顯增加，故航太產業的供應鏈皆積極備料來因應，使得航太訂單穩定成長，一般預估於2023年可望回復到2019年疫情爆發前的產量，公司也已於先前增加航太的產能，VAR設備由原先6台擴充到10台，未來將隨時提高產能滿足市場需求。至於油氣產業除了上述美國狀況外，北海、東南亞海上鑽油也因油價居高以及需求上升而積極開採。綜上原因，榮剛對於今年的營運樂觀看待，而且對於獲利上升充滿信心。