《國際金融》復活節假期 歐股周五和下周一休市 12:392022/04/15 時報資訊 時報編譯張朝欽綜合外電 Facebook Messenger Line Weibo Twitter Telegram 複製連結 Facebook Messenger Line Weibo Twitter Telegram 複製連結 字級設定：小中大特 由於適逢復活節假期，歐洲股市本周五(15日)和下周一(18日)休市，德國、法國、英國等主要歐洲股市皆暫停交易，泛歐Stoxx指數停止提供資訊。 《港股》復活節連假 香港股市周五、下周一休市 《港股》長假前陷觀望 恆指走勢平淡 #復活節假期 #歐洲股市 #下周一 #休市 #周五 也許您會感興趣 其他人正在看 推薦閱讀 《國際金融》盧布回升穩在90 莫斯科股市連3跌 10:482022/03/29 財經 醫療備戰 輕重症分流收治 居家照護 下周一全台啟動 04:102022/04/15 生活新聞 《美股》消息面：貝萊德估Fed只會升息至2% 選擇與通膨共存 10:582022/04/15 財經 誠品「信義不打烊黑膠市集」開跑 本周五起接連LIVE享受 09:152022/04/13 生活 本土確診案例狂飆 中信金下周啟動居家辦公 15:032022/04/07 財經 專訪》尹汝貞離婚後為2愛子成為真正演員 拿奧斯卡超灑脫：不能改變什麼 21:002022/03/26 娛樂 開工日天氣出爐 今年首颱恐這時生成 對台影響曝光 20:552022/04/04 生活 《美股掃瞄》債息急彈 標普500、那指、費半大跌(2-1) 09:312022/04/15 財經 股價指數期貨贏家專欄－台指期萬七攻防 多頭勝 04:102022/04/14 證券．權證 《通信網路》亞太電董座大談元宇宙 周五臨股會恐有戲 17:292022/04/13 財經 雙颱最快明生成 1個是恐怖「梅姬」 路徑將大迴轉 11:482022/04/06 生活 財經熱門新聞 發表意見 留言規則 中時新聞網對留言系統使用者發布的文字、圖片或檔案保有片面修改或移除的權利。當使用者使用本網站留言服務時，表示已詳細閱讀並完全了解，且同意配合下述規定： 請勿重覆刊登一樣的文章，或大意內容相同、類似的文章 請不要刊登與主題無相關之內容 發言涉及攻擊、侮辱、影射或其他有違社會善良風俗、社會正義、國家安全、政府法令之內容，本網站將會直接移除 請勿以發文、回文等方式，進行商業廣告、騷擾網友等行為，或是為特定網站、blog宣傳，一經發現，將會限制您的發言權限或者封鎖帳號 為避免留言系統變成發洩區和口水版，請勿轉貼新聞性文章、報導或相關連結 請勿提供軟體註冊碼等違反智慧財產權之資訊 禁止發表涉及他人隱私、含有個人對公眾人物之私評，且未經證實、未註明消息來源的網路八卦、不實謠言等 請確認發表或回覆的內容（圖片）未侵害到他人的著作權、商標、專利等權利；若因發表或回覆內容而產生的版權法律責任將由使用者自行承擔，不代表中時新聞網的立場，請遵守相關法律規範 違反上述規定者，中時新聞網有權刪除留言，或者直接封鎖帳號！請使用者在發言前，務必先閱讀留言板規則，謝謝配合。
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