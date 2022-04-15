由於適逢復活節假期，歐洲股市本周五(15日)和下周一(18日)休市，德國、法國、英國等主要歐洲股市皆暫停交易，泛歐Stoxx指數停止提供資訊。

《港股》復活節連假 香港股市周五、下周一休市
《港股》長假前陷觀望 恆指走勢平淡
#復活節假期 #歐洲股市 #下周一 #休市 #周五