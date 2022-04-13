全球樂迷矚目的第64屆葛萊美獎，誠品線上一次全蒐羅滿足樂迷，精選歷屆葛萊美獎獲獎專輯，除了年度專輯和年度新人，還有這次榮獲「年度歌曲」與「年度唱片」等4種獎項的Silk Sonic也蒐羅其中，參展專輯79折起之餘，樂迷更能到誠品信義店24hr音樂館及FORUM舉辦的「信義不打烊黑膠市集」，精選逾四萬張搖滾、龐克、流行、迷幻等各式曲風黑膠，到現場享受坐在懶人沙發上慵懶地聽著精選歌曲。

誠品信義店「信義不打烊黑膠市集」即日起至5月3日於3樓音樂館及FORUM精選搖滾、龐克、流行、迷幻等各式曲風黑膠。（誠品提供）

而在本周六（16日）晚間10點更邀請鑽研嘻哈音樂的DJ Vicar到音樂館來場免費的午夜派對，而下周六（23日）還有古碟音樂總監林耀民則將透過現場示範教學，帶樂迷了解黑膠小知識。另外本周日（17日）及下周日（24日）再帶來音樂LIVE現場，將由客家創作歌手龔德、新世代歌手李晉瑋在現場演出。樂迷更能在本周五（15日）的專屬會員日「任性女子俱樂部」，晚上7點到10點半間到誠品生活南西店，享受由《聲林之王》冠軍李友廷、《大嘻哈時代》表現亮眼的現役警察饒舌歌手POPO J、饒舌新星7L!NG aka NIKECHEN、創作歌手林昱君等多位演出者的現場演出。