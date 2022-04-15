圓山大飯店慶祝70週年，宣布自4月18日起至4月29日止推出「逆勢抗漲、感恩回饋」促銷活動，指定餐點抗漲回饋價99+10％元起，包括：松鶴餐廳週一至週四「平日晚餐天天Happy Hour」主廚加碼送精選美饌快閃優惠、金龍餐廳「道地港點‧主廚精選」港式佳餚快閃優惠、圓苑餐廳「江浙點心‧主廚精選」浙式珍饈快閃優惠、圓山牛排館「我OK您三劑」有機沙拉吧快閃優惠，以及圓山牛排館「老饕牛排」大啖牛排快閃優惠，以一系列抗漲美食、超值回饋感謝消費者支持。

圓山大飯店為感謝所有支持與喜愛「松鶴餐廳」的賓客們，推出「天天Happy Hour」自助美饌快閃活動，4月18日至4月28日平日週一至週四晚餐19:00於現場推出限量主廚特色主餐，包括：小龍蝦、生蠔等美饌（主廚特色主餐內容每日皆不同，歡迎詢問現場服務人員。）

自4月18日至4月28日止，圓山飯店「金龍餐廳」推出道地港點‧主廚精選」，「圓苑」餐廳「江浙點心‧主廚精選」快閃優惠。平日週一至週四午晚餐時段，指定23道道地港點或江浙點心，每道99+10％元，還有指定28道港式或浙式主廚精選菜色，每道500+10％元。另外還有圓山牛排館「我OK您三劑」有機沙拉吧快閃優惠，平日週一至週四晚餐時段，可享單點主菜每位1,280+10％元以上，加贈自助有機沙拉吧乙客。

自4月18日至4月29日止，圓山牛排館「老饕牛排」大啖牛排快閃69折優惠。台灣史上第一家五星級飯店牛排館的圓山牛排館，不論乾式、濕式熟成牛排、燒烤料理、自助有機生菜沙拉吧、義大利麵及披薩等創意佳餚，均受到牛排老饕們的熱愛，為了抗漲回饋老饕們的支持，4月18日至4月29日平日週一至週五午餐時段推出圓山牛排館「老饕牛排」大啖牛排快閃優惠，主廚精選老饕牛排（60z/客）主餐，每套1,380+10％元（含有機沙拉吧、湯品、飲品及點心）。原價每套2,000+10％元。