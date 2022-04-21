疫情升溫衝擊母親節檔期，台北晶華酒店正面接招，5月7日至8日，一樓的栢麗廳將餐檯及座位延伸至一樓中庭，集合多達上百道豐富菜色推出「Super Buffet超級自助餐」饗宴；另外，由宴會團隊全新打造，市場首見的「孝親餐飲巴士」也將於5月7日及8日限定啟程，在探索城市美景的同時，享受獨一無二的用餐體驗。

台北晶華酒店於各式內用大餐外，另規劃出三種不同的過節方式，主廚團隊延續去年大受市場好評的外帶家宴形式，再次為「母親節闔家外帶餐」規劃出豐盛的內容，包括晶華軒港籍廚藝總監---鄔海明精心打造的晶華軒粵式家宴，以「粵式小滿漢」打頭陣，主菜則是餐廳招牌料理--「蟲草花鮑魚燉雞湯」、「豉汁香蒸籠虎斑」與「上湯帝皇蝦炆伊麵」，道道經典。

「宴會廳台菜家宴」主打為媽媽滋補的養生湯品「慢燉螺頭廣肚烏雞」，前菜推出以台式冷漬手法料理的老滷牛腱、五味軟絲、烏魚子等六款「古早味酒家菜」，搭配彈牙的「乾燒虎蝦」，以及廣受好評的「椒鹽白鯧」。集結經典上海菜的「俱樂部滬式家宴」包含以紹興醉雞、油爆鮮蝦、無錫脆鱔等六道料理組成的「滬式小滿漢」，搭配經典的「外婆紅燒肉」與鮮美的「炆火蠔汁煨鮑魚」兩款主菜，以及用料豐富的「香檳茸燉花膠全雞」，道道皆可品賞到主廚料理的用心。

栢麗廳「Super Buffet超級自助餐」饗宴

位於酒店一樓的栢麗廳將於5月7日至8日、連續兩天在各時段餐期加碼推出「Super Buffet超級自助餐」，提供多達上百種餐點選擇，琳瑯滿目的餐點內容包括爐烤美國牛排、澳洲戰斧牛排、德國豬腳、京都鱈場蟹柚子鍋、海膽鮭魚卵散壽司等限定佳餚輪番上陣，以及餐廳海鮮餐檯上最為人稱道每日來自成功漁港直送的各式生猛海鮮，主廚精心打造日式壽司手捲、炙燒厚切握壽司、海鮮散壽司、美味壽司吧，除此之外，現煮義大利麵、多款義式沙拉以及精緻豐富的甜點吧也將於餐台上一一呈現，希望用豐富多元的各式料理，滿足媽媽的口味。

晶華酒店獨步市場推出移動的母親節大餐--「孝親餐飲巴士」，賓客將能登上臺北市雙層餐車享用由晶華主廚烹調的「溫馨母親節饗宴」，精彩的菜色內容包括東方美人香檳茶、燻雞凱薩沙拉、龍蝦湯，主菜則是無骨牛小排佐黑松露醬，最後以水果起士蛋糕及法式小點結尾，另提供咖啡、茶及佐餐麵包無限供應。