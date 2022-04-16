金曲歌后魏如萱、許含光、Crispy脆樂團等人在16、17日於松山文創園區一號、四號倉庫舉辦「好多好多唱談祭」。魏如萱邀來張震嶽助陣開唱，兩人見面總是親子話題聊不完，魏如萱爆料張震嶽每天都清晨5點起床，49歲的張震嶽自虧因為變老了，「我年紀大了，10點去陪小孩睡覺，我睡6小時就夠。」

魏如萱笑表示，自己早上都被兒子叫醒導致每天都睡不飽，他安慰說，女生本來就需要比較長睡眠時間，他早上會自己帶小孩去上學，讓老婆睡晚一點，讓她大讚他是神隊友。

2人一見面熱情擁抱，對唱經典〈抱著你〉、〈自由〉、〈愛的初體驗〉，氣氛嗨翻，她提及，最近努力背〈愛的初體驗〉歌詞，連3歲的兒子「路易」在耳濡目染下也學會了該曲，兒子睡前會默默唱歌，模樣逗趣。

魏如萱日前在公司跪求老闆陳建騏希望演出有提詞機助陣，她向來演出都靠著自己熟記歌詞，這次因為評估合唱的段落、默契度考量，陳建騏最終點頭答應，讓舞台破例出現了一台提詞機，她興奮說，在開演前跪求成功，讓演出畫下完美的句點。

「理想混蛋」在演唱〈愚者〉，蔡旻佑驚喜登場尬歌，更帶著小提琴助陣，主唱雞丁開心說，「你一出來我嗨起來，很興奮，整個有國家音樂廳的感覺」，他們合唱男男版〈被雨傷透〉，蔡旻佑幽默虧原唱魏如萱，「她今天忙著跟張震嶽遠走高飛，我整個被傷透了。」

近來本土疫情升溫，在現場，主辦全程做好防疫相關措施，演出人員、工作團體，加上所有樂迷都嚴謹做實名制、量體溫、酒精消毒後才能順利入場。

魏如萱（左）在「好多好多唱談祭」開唱，邀來張震嶽合作，氣氛嗨翻。（好多音樂提供）