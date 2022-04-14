《一屍到底》導演上田慎一郎新作《急急復雞雞》延續一貫不用大明星的特色，以腦洞大開的特殊題材吸引觀眾目光。導演上田慎一郎特別錄製影片，向台灣的影迷打招呼，向觀眾推薦他的新作《急急復雞雞》中，影片中他也展現自己獨特的幽默感，強調電影雖是喜劇也可能是驚悚片。

電影中，男主角為了尋找失蹤的寶貝而踏上尋G之路，導演上田表示構思的這十年間，一直思考GG為什麼會離開，他說：「故事的設定一直有改變，終於確定故事中的GG是離開身體，算是一種離家出走的概念，並非失去他，所以主角皆川暢二必需要努力讓GG重回身體。」但為了生動拍攝捕雞的場面，上田與男主角都費盡心思，上田說：「要和時速200公里的GG搏鬥的場面，我們想要讓觀眾哈哈大笑。希望觀眾可以一邊笑著看畫面，也開始思考身邊各式各樣的事情。」

為了真實呈現一個追一個逃的動作場面，上田表示劇組特別請了專業動作導演來指導，想有種劍士對決的緊張感，動作導演設計了很多動作，對皆川而言是一大難題，他笑說：「我沒有辦法做到那麼多動作，我做了很多練習，但到實際拍攝現場，狀況不太一樣，和練習時差很多，拍到我都快要絕望了，只能配合現場的條件再慢慢調整。」

皆川覺得動作場面最困難的是現場完全沒有搏鬥的對像，一切憑空想像，甚至演出GG撞到他的嘴中的爆笑畫面，他笑說：「我面對的是空氣，所有的激烈的動作都要靠想像力去表現，根本沒有對手，必需對著空氣賣力揮動網子或是努力追趕的樣子，真的是一大挑戰，但也十分有趣。」上田表示該片是他拍過的電影中，動作場面最多的作品，「除了爆笑的動作，還有飛車追雞的場面，對我來說也是個挑戰。」

片中主角「GG」的模樣，無論是高速飛在天上的視覺效果或是逃避追捕的場面，都靠導演上田的想像，全都以特效來完成。他笑說為了呈現出自己心目中的GG，讓設計團隊重新設計了好幾次，「無論是尺寸、顏色、形狀還是速度，都會影響畫面，我們嘗試了GG很多不的樣貌。」因為這個電影中最重要的主角拍攝時並不存在，但為了拍出抓住GG的真實感受，戲組也製作了一個頗為逼真的模型，好讓拍攝順暢，但上田笑說：「可惜這個模型應該無法展示給大家看。」《急急復雞雞》下週五（22日）在台上映。