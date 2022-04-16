《頭七》票房已突破2300萬，女主角Selina飾演的李春華在片尾生死未卜，最後一幕是在醫院留給飾演女兒的吳以涵一個溫暖微笑，但下一幕，醫院病房內又只有吳以涵一人，令影迷看完後都想知道「李春華」究竟是死是活，其實就連Selina本人都超好奇，甚至告訴導演：「如果我（李春華）死了，要包紅包給我啊！」導演沈丹桂笑言：「Selina拍攝時就一直問我死了沒？我只能不停打模糊仗，顧左右而言他。」

對於角色生死不明，是否會影響到Selina在演出最後一幕的情緒？沈丹桂表示Selina其實是個很敬業的演員：「希望她呈現什麼狀態，她都會盡量做到，所以最後一顆鏡頭她還是順利照著分鏡圖完成了！」Selina直到近日和導演一起跑影廳映前映後活動，都還是對同樣問題窮追猛打，沈丹桂認為劇本本來就沒有設定「正確答案」，希望留給觀眾各自解讀的空間，最後只有搞笑透露：「後來還是沒有包紅包給她。」

談到多場與影迷面對面的活動，導演沈丹桂分享，有觀眾詢問：「為什麼開場Selina騎機車的鏡頭這麼長？是不是因為她練得很辛苦，不好剪掉？」沈丹桂直接「爆雷」說明，這一幕其實是「鬼視角」，由於阿公死掉之後最關心久未見面且離家已久的孫女，所以才一直出現在Selina的身邊，就連前面超商出現的鬼影都是用阿公的「3D建模」呈現，只是Selina後來才接到納豆飾演的小叔打電話通知參加阿公頭七，希望好奇的觀眾能夠理解劇本在細節上的安排。

另外，近日瞿友寧導演在臉書力推《頭七》，更稱讚Selina的表現：「我真的從2003年到今天看到她的成長與智慧的累積，做好一個演員的努力，這些⋯⋯都是看《頭七》反而是看到一個動人的親情電影的原因吧！」