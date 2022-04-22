戲劇大師黃佐臨長女黃蜀芹，21日晚間因病離世，享壽83歲。作為大陸電影第4代導演的代表人物之一，她曾執導過《人鬼情》、《畫魂》，還有電視劇《圍城》、《孽債》、《上海滄桑》等作品，作品產量並不算多，多半題材聚焦在平民百姓身上，運用小題材說出一個個動人故事。

1939年出生於上海的黃蜀芹，1964年從北京電影學院導演系畢業，之後在上海電影製片廠磨練多年，1979年才在40歲這年，有幸在謝晉《啊！搖籃》擔綱副導演職位，兩年後才拍攝自身作品《現代人》，之後她又拍攝《青春萬歲》、《人鬼情》，在國際上斬獲多項大獎。

由於作為少數的女導演，黃蜀芹總能用女性身分帶給觀眾獨特觀察視角，在她的代表作《人鬼情》中揭示出女性面臨的艱難困境，被譽為中國第一部女性電影；代表作《畫魂》則是改編華裔旅法畫家潘玉良的故事，集結鞏俐、爾冬陞、張瓊姿等人，還有電影圈大咖張藝謀擔任監製一職。

黃蜀芹留下無數經典，也捧紅無數明星。(圖/微博)

此外，她也進入電視劇領域，執導著名電視劇《圍城》，含括陳道明、英達、呂麗萍、葛優等知名演員，黃蜀芹用拍電影的方式執導10部經典劇，為大陸電視劇留下經典。現在依舊炙手可熱的陳道明，當時才出演《末代皇帝》嶄露頭角，憑藉《圍城》一劇拿到了第11屆飛天獎最佳男主角獎，從此演藝世界一飛衝天，可說是黃蜀芹捧紅了陳道明。