俄羅斯入侵烏克蘭近一個月以來，其地面部隊持續傳出傷亡慘重、缺乏訓練、士氣低落等消息，對主要大城市的攻勢也難有進展。但美國智庫專家指出，俄軍士兵表現差勁「並不完全是好消息」，因為這代表其在絕望下，行為和策略將更具破壞性，導致平民蒙受重大傷亡。

烏克蘭國防部宣稱，自俄羅斯發動入侵以來，俄軍已損失超過1.5萬人；美國情報部門上週則估計，俄軍在入侵20天內就有超過7000人陣亡、1.4萬至2.1萬人受傷；俄羅斯官方已許久未更新傷亡報告，但小報《共青團真理報》（Komsomolskaya Pravda）21日報導，根據俄羅斯國防部，俄軍已9861人陣亡、1萬6153人受傷，該報導稍後遭刪除，聲稱是駭客放出的假訊息。

另外，烏克蘭軍方和民眾也在社交媒體上公開大量照片，宣稱「拾獲」大量俄軍拋棄的裝備，包括完好無損的戰車、步兵戰鬥車等；並傳出有許多俄軍士兵以為自己只是到邊境參與演習，未做好面對戰火的心理準備，因而逃跑或投降。

但美國「有線電視新聞網」（CNN）報導，華府公共政策智庫「美國企業研究所」（American Enterprise Institute）外交與國防政策主任沙克（Kori Schake）警告，俄軍表現差勁「並不完全是好消息」，因為這代表其為求生，將表現得更加殘酷，不僅對當地平民造成嚴重傷害，也導致戰爭更可能進一步升級。

前美國國務院政軍事務助卿、陸軍退役准將金密特（Mark Kimmitt）則指出，近期烏克蘭平民區持續遭遇砲擊和空襲，俄軍「肯定是故意的」，試圖以包圍、砲擊和傷亡讓民眾感到恐懼，迫使城市主動投降；CNN表示，這正是俄軍陷入絕望的證據；前美國國家情報總監、退役空軍中將克萊佩（James Clapper）也表示，由於俄軍的傳統戰術攻勢失利，只好另尋對策，即肆意破壞和殺害無辜平民，希望迫使烏軍就範。