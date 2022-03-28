俄羅斯入侵烏克蘭戰事進入第2個月，烏國第2大城哈爾科夫雖遭俄軍猛轟但仍未失守。市內的清潔隊員冒著砲火維繫市容清運，展現當地居民不屈的抗敵意志。

英國「衛報」指出，哈爾科夫（Kharkiv）的清潔隊員如今清理市容時都須穿防彈衣，有幾輛垃圾車身上還布滿巡街時遭砲彈破片擊中的彈孔，車斗內經常載滿遭轟炸的建物殘垣斷瓦。

俄軍侵烏以來，哈爾科夫堪稱是東南部遭包圍港市馬立波（Mariupol）以外，挨轟最慘烈的城市。數百人喪生、數千人受傷，市內的停屍間幾難以消化每天新增的傷亡者，市中心一間設施裡甚至有數十具僅用塑膠袋或毯子包裹的屍體就這樣堆放院子。

官員估計哈爾科夫市內140萬居民已泰半逃離，單是火車就輸運60萬人到烏西，也有不少人是搭車，不願離開者則整天躲在室內或地下室。

儘管如此，市內的清潔隊依然堅持每天清早的市容整理工作，畢竟哈爾科夫是當地居民心中的英雄城市，二戰挺過納粹德國的鐵蹄，現則抵抗入侵的俄軍。

哈爾科夫州州長辛耶胡波夫（Oleh Synyehubov）在隨扈陪同巡視市中心一處公園時說：「我們當然害怕，但我們必須向民眾展現情況仍能控制、每一天離勝利又近了一步。」

每天開著垃圾車穿梭在已宛如鬼域市區內的清潔隊司機阿彭丘克（Ihor Aponchuk）說：「他們固然可以想炸就炸，但我們挺得住。」

好幾次俄軍火箭就落在距他咫尺，阿彭丘克說完全能理解那種恐怖，「但哈爾科夫素有『清潔之都』美譽，繼續保持對維繫士氣與公共衛生很重要」阿彭丘克與其他250多人就這樣每天冒著危險出勤，堪比二戰德軍轟炸期間倫敦街頭冒死送牛奶的工人。

市內雇員阿提古倫柯（Oleksii Artikulenko）說：「司機冒著彈雨開車出勤，把車開回清潔隊基地後，喝了杯茶稍事歇息，然後又繼續跑另一趟清潔路線。」