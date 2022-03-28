印度媒體指出，該國空軍長期面臨戰機數量短缺、又遲遲無法獲得新戰機，故希望藉由提高現役機種的妥善率，強化因應中國大陸、巴基斯坦等威脅的能力，但在俄羅斯因入侵烏克蘭而遭遇大規模制裁之下，印度主力戰機Su-30MKI的補強計畫已受到正面衝擊。

《印度人報》（The Hindu）指出，印度空軍近期才向國會國防常設委員會（Standing Committee on defence）提出報告，稱該軍種持續面臨戰機數量不足的窘境，而其目前找到的「最好辦法」，就是在下一代戰機服役前，先提高現役戰機的可用數量。

印度空軍坦承，該軍種戰機的妥善率一直很低，「大量Su-30和其他戰機被迫待在地面」，但強調其採購的零備件將於今年開始到貨，希望這能真正轉化為印度空中戰力的一部分。

不過《印度人報》報導，在俄羅斯因入侵烏克蘭而遭到大規模制裁之後，已至少有2名印度國防官員透露，相關零備件交付時間表將受到影響，因為印度空軍現役數量最多的戰機，就是獲得俄羅斯授權生產的Su-30MKI，採購總數達272架；其中1名官員表示，印度仍在評估交付作業延宕可能造成的影響。

印度近期才被美國總統拜登（Joe Biden）公開抨擊，稱其未積極參與針對俄羅斯的經濟制裁。《印度時報》（The Times of India）也報導，印度石油公司（IOC）還趁機向俄羅斯低價採購大量原油。

印度自製的「光輝」（Tejas）戰機自1980年代開始研發，卻直到2015年才交付；2008年開始的126架「中型多用途戰機」（MMRCA）標案，在選定法製「飆風」（Rafale）戰機後卻因合約談不攏，最後只能另闢蹊徑先少量採購36架。空中戰力現代化的裹足不前，讓早已應該退役的MiG-21仍被迫繼續擔當第一線戰備任務。