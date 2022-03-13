馬薩爾科技最新衛星畫面顯示，俄軍進一步逼近基輔，基輔近郊小鎮莫斯春（Moschun）多處民宅著火，建築物大面積受損且有許多砲坑。（圖／美聯社）

俄烏大戰已經超過兩周，目前有不少俄軍進抵烏克蘭首都基輔外圍。前空軍副司令張延廷指出，俄軍已從三個方向包圍基輔，若基輔陷入圍城戰，恐怕也會成為最後的決戰，困守基輔的烏軍除要面對斷水、斷電、斷糧、斷補給的窘境，也要面對俄軍摸清其打帶跑戰術的問題，整體戰況對烏克蘭十分不利。

張延廷今天(13日)在政論節目《新聞大白話》中表示，烏克蘭將面對基輔圍城戰，以俄軍目前的進軍方向來說，已對基輔呈現三面包圍，且俄軍也切斷了從烏克蘭西部和南部到基輔的補給線，將來戰況對烏克蘭是不利的。

張延廷指出，基輔圍城戰，也就是最後決戰，烏克蘭軍隊面對斷水、斷電、斷糧，最後還要面對斷補給線。這樣怎麼辦？且西方國家不派兵，烏克蘭恐要孤軍奮戰。而戰爭進行到現在，烏克蘭有兩個優勢，一是打帶跑，第二 文宣戰，但在火力上就不如俄軍，也因此烏克蘭不斷丟失領土和大城市，並進入最後決戰，也就是基輔會戰。

張延廷認為，俄軍會攻下基輔，而烏軍只有一個辦法，就是打帶跑，但現在俄軍也派出無人機 ，掌握烏軍的打帶跑戰術，因此烏軍要改變戰術，日間固守陣地，晚間實施夜戰，因為無人機在夜間的偵查效果十分有限，不容易辨識目標。

張延廷分析，在基輔圍城戰中，沒有空中補給，對守軍是很不利的。最後雙方談判，烏克蘭就要接受俄羅斯的條件，整個狀況對俄羅斯7分有利，只有2、3分對烏克蘭有利，現在俄羅斯要最後的收尾，企圖以戰逼降烏克蘭。