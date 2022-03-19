淡江大學俄語系兼任教授的彼薩列夫（А.А.Писарев）。（圖／翻攝自淡江大學俄國語文學系官方網站）

臉書網友留言。（圖／翻攝自臉書）

俄烏戰爭進入第23天，雙方傷亡慘重。台灣與西方國家紛將矛頭指向俄羅斯總統普丁，甚至有輿論痛批他是發動侵略的「惡魔」。對此，在台灣擔任淡江大學俄語系兼任教授的彼薩列夫（А.А.Писарев）表示，美國和北約多從自身利益出發，忽略了俄羅斯對國土安全的擔憂，烏克蘭與西方並不全然是對的。此說法引發熱議，更引爆網路論戰。

彼薩列夫擁有俄羅斯莫斯科國立大學歷史學全博士（俄式學制）學歷，專長領域為政治、歷史及俄語教學，並曾任俄羅斯莫斯科大學亞非學院歷史系主任。彼薩列夫17日接受香港媒體《中評社》訪問指出，按照烏克蘭憲法，烏克蘭是不加盟的中立國家，但從2014年烏克蘭歷經政變後，烏克蘭從不加盟中立到目標加入北約，當然挑起俄羅斯對自身國土安全的擔心。

彼薩列夫強調，烏克蘭加入北約對俄羅斯當然是威脅，大家現在批評俄羅斯哪裡不對，但這並不意味著西方或烏克蘭都是對的。北約從1997年起不斷往東、往俄羅斯擴大，這是對還是不對？這並不會加強歐洲安全，而是影響俄羅斯安全，俄羅斯擔心這個現象當然有道理。如果俄羅斯開戰是智慧、戰略不夠強，那美國也一樣常只從短期目標出發，沒有考慮後果跟副作用。

此說法造成熱議，大批網友湧入《中時新聞網》與臉書相關連結留言，雙方卻意見兩極，一派認為：「台灣不該被西方牽著走，不該只從單方面看事情」、「傻子，雖然你很勇敢，但是在台灣是不能講真話的」、「至少俄國領導是為自己國家生存作考量」；一派則認為：「說X話，什麼為自己安全，都有核武還怕什麼，想侵略他國還有那麼多理由」、「不願意就可以侵略嗎？」「我不同意這位教授的看法，烏克蘭就是被俄羅斯侵略及欺負，為自保才要加入北約」。