俄羅斯入侵烏克蘭已逾3周，戰況膠著；聯合國秘書長古特雷斯曾警告，爆發核戰是有可能的。媒體人吳子嘉認為，萬一俄羅斯總統普丁「被逼到狗急跳牆」，他恐怕會使用輕當量的戰術型核武，不能完全排除這個可能性。

針對波蘭總理莫拉維茨奇、捷克總理費亞拉和斯洛維尼亞總理楊薩等3國總理抵達基輔，與烏克蘭總理澤倫斯基會面。吳子嘉19日在《董事長開講》網路直播節目中認為，這是因為美國官方保證3國領袖安全，目的是要修理克里姆林宮、修理普丁、修理俄羅斯。他們3人進出基輔，代表西方後勤、裝備軍火、資金、人力，能夠從這3個國家毫無障礙地運輸到基輔。

吳子嘉覺得，有人說普丁很焦慮、很挫折，其實普丁最大的困難是，烏克蘭也是斯拉夫人，俄烏同文同種，俄羅斯部隊殺自己同胞殺不下去，這才是真正問題，比如烏克蘭大媽去擋坦克車，怎麼動得了手。

另外，針對核戰發生的可能性？吳子嘉認為，目前有個世界級的危機，如果普丁被逼到狗急跳牆，可能會使用輕當量的戰術型核武，不能完全排除這個可能性。