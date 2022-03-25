俄羅斯國防部長蕭依古（Sergei Shoigu）神隱12天，24日終於以視訊會議方式露面。

俄羅斯軍隊入侵烏克蘭攻勢受阻，與此同時俄羅斯國防部長蕭依古（Sergei Shoigu）已經神隱12天，有傳言指他因戰事不力受到懲處，昨（24）日他終於露面，不過是透過與普丁的視訊會議現身，值得注意的是，畫面中他只出現幾秒，旋即又消失，另外畫面沒有聲音，也未說明拍攝時間。

綜合英國《衛報》（The Guardian）、美國有線電視新聞網（CNN）報導，自俄羅斯入侵烏克蘭以來，蕭依古最近一次公開露面是在11日，當時他在一場電視轉播的國安會議上告訴俄羅斯總統普丁，在烏克蘭的行動相當成功，不過自此他就神隱，至今已經12天，俄羅斯參謀總長吉拉西莫夫（Valery Gerasimov）也未公開露面。

Shakeups, finger-pointing, disappearances among Putin’s elite https://t.co/6qYJG3fXLp — Paul Massaro (@apmassaro3) March 24, 2022

外傳兩人可能因為戰事不順受到懲處，另外俄羅斯獨立媒體Agentstvo引述消息來源指出，蕭依古有心臟問題，不過克里姆林宮發言人培斯科夫（Dmitry Peskov）昨日不願證實或駁斥這項消息，僅要媒體直接詢問俄羅斯國防部。

俄羅斯國營電視台「俄羅斯24台」（Russia 24）昨日放映普丁與一票官員舉行國安視訊會議的畫面，這也是蕭依古神隱12天以來首度現身，不過這段影片有諸多不尋常之處，包括影片並沒有聲音，蕭依古也只現身幾秒，俄羅斯官媒並未說明這場會議的舉行時間，僅表示蕭依古向普丁報告「特別軍事行動的進展，以及軍方在解放的領土上提供人道援助、確保安全及恢復重要基礎設施所做出的努力」，影片中蕭依古的手有移動，顯示並不是以照片充數。