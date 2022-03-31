俄烏交戰逾一個月，雙方傷亡慘重。國防大學戰爭學院前教官、退役上校柯畊宇指出，烏克蘭與俄羅斯和整個斯拉夫民族，背後具有民族主義的情懷，俄羅斯總統普丁也許會對北約動用核武，但不會對烏克蘭祭出這種手段，外界所認為的「最殘忍結局」應不會發生，普丁是想透過戰爭這個「最激烈的政治手段」，去達到「政治目的」這四個字。

柯畊宇今日（31）接受香港媒體《中評社》訪問分析，俄軍的前期戰果並不好，包圍態勢形成後未進一步壓縮包圍圈，且在「制三權」（制空、制海、制資電）上，仍讓西方持續提供烏國情報與軍備，這是俄羅斯未能立刻拿下基輔的主因。

柯畊宇直言，即便俄軍戰況不佳，外界紛紛揣測普丁是否會祭出核武，但他認為，摧毀烏克蘭並非普丁發動這場戰役的目的，會有這種討論就代表對當地不夠了解。柯表示，烏克蘭之於俄羅斯或斯拉夫民族的意義，就像黃河之於整個中華民族的意義，就是「孕育搖籃」、「母親河」的概念，普丁也許會對北約動用核武，但他不會用最殘忍手段對付烏克蘭。

針對俄羅斯出兵烏克蘭的目的，柯畊宇強調，消滅烏克蘭並不在普丁的思考範圍內，他要的是透過「最激烈的政治手段」也就是戰爭，去達到他的政治目的，所以外界擔憂的「最殘忍結局」應不會發生。