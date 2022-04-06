大陸環球網6日引述俄羅斯衛星通訊社報導，北約祕書長史托騰柏格5日稱，北約各國外長將在6至7日會議上，討論北約新的戰略構想，該構想將首次考慮中國在全球舞台上日益增長的影響力和脅迫性政策的挑戰。

史托騰柏格周二在布魯塞爾記者會上稱，北約外長會議將主要討論俄羅斯總統普丁對烏克蘭發起的戰爭，不過，他還稱，盟友也將討論在6月的馬德里峰會前制定北約下一個戰略構想的工作。據報導，他聲稱，北約新的戰略構想應該適應「新的安保實際情況」，「它還需要首次考慮到中國在全球舞台上日益增長的影響力和『脅迫性』政策，這對我們的安全保障和民主構成了系統性的挑戰。」

北約將在今年夏季峰會通過新的戰略構想，2010年通過的現行版本構想沒有提及中國。史托騰柏格2021年2月時稱聲稱，北約戰略構想需要更新，該構想未考慮到中國崛起和北約與俄關係惡化。

環球網報導，針對北約祕書長去年2月表態，中國外交部曾回應稱，有關說法體現了一種冷戰思維。希望北約以客觀、積極、開放的態度看待中國發展，多做有利於維護國際和地區安全與穩定的事。冷戰思維沒有前途。

報導提及，史托騰柏格還宣稱，北約看到中國一直不想譴責俄羅斯在烏克蘭的特別軍事行動。

近期，俄烏衝突爆發，北約東擴被視為導火線之一。中國外交部強調，北約作為冷戰的產物，本應在蘇聯解體時成為歷史。上世紀90年代初，時任美國國務卿貝克向蘇聯總統戈巴契夫承諾「北約將不會向東擴張哪怕是一英寸」。作為烏克蘭危機的始作俑者和最大推手，美國主導北約在1999年後的20多年裡五輪東擴。