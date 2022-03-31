俄烏最新一輪談判，外界解讀有重大進展，和平似乎看到曙光，不過名嘴謝寒冰指出，近期有媒體報導烏克蘭總統澤倫斯基與俄羅斯總統普丁有望見面，「但是美國總統拜登不願意，所以說距離真正的陽光還很遠」。
謝寒冰30日在《中天新聞》政論節目「正常發揮」指出，要相信俄羅斯會撤軍，真的不太可能，主持人丹申廣詢問，俄軍會不會減少火力？謝寒冰說，目前俄軍是降低在基輔附近的攻擊，然後把兵力調到烏東與烏南，拜登知道澤倫斯基想與普丁見面，談判有好的進展，「拜登立刻說，澤倫斯基不要去，我先去談」。
謝寒冰質疑：「拜登才罵普丁是屠夫，怎麼談？」拜登不想談，烏克蘭就真的想談嗎？他認為其實也不是，看看談判時提出的條件，無核化與不結盟都是小事，第三國保證烏國安全，而且是北約式的保證，11國被點名，「然後大家各自回去國會通過，這怎麼談？」
謝寒冰也猛酸，澤倫斯基還提保留加入歐盟的權利，俄國其實根本沒阻止，是歐盟不讓烏克蘭加入，這就跟蔡英文政府告訴人民，只要吃了核食就可以加入國際組織一樣，丹申廣說「真的很精準」。
最後，謝寒冰強調，更何況要談克里米亞，俄羅斯怎麼可能歸還，澤倫斯基怎麼可能承認克里米亞給俄國或是獨立，馬上英雄變狗熊，都看出來烏克蘭沒有想談的誠意。
發表意見
中時新聞網對留言系統使用者發布的文字、圖片或檔案保有片面修改或移除的權利。當使用者使用本網站留言服務時，表示已詳細閱讀並完全了解，且同意配合下述規定：
違反上述規定者，中時新聞網有權刪除留言，或者直接封鎖帳號！請使用者在發言前，務必先閱讀留言板規則，謝謝配合。