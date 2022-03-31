俄烏最新一輪談判，外界解讀有重大進展，和平似乎看到曙光，不過名嘴謝寒冰指出，近期有媒體報導烏克蘭總統澤倫斯基與俄羅斯總統普丁有望見面，「但是美國總統拜登不願意，所以說距離真正的陽光還很遠」。

謝寒冰30日在《中天新聞》政論節目「正常發揮」指出，要相信俄羅斯會撤軍，真的不太可能，主持人丹申廣詢問，俄軍會不會減少火力？謝寒冰說，目前俄軍是降低在基輔附近的攻擊，然後把兵力調到烏東與烏南，拜登知道澤倫斯基想與普丁見面，談判有好的進展，「拜登立刻說，澤倫斯基不要去，我先去談」。

謝寒冰質疑：「拜登才罵普丁是屠夫，怎麼談？」拜登不想談，烏克蘭就真的想談嗎？他認為其實也不是，看看談判時提出的條件，無核化與不結盟都是小事，第三國保證烏國安全，而且是北約式的保證，11國被點名，「然後大家各自回去國會通過，這怎麼談？」

謝寒冰也猛酸，澤倫斯基還提保留加入歐盟的權利，俄國其實根本沒阻止，是歐盟不讓烏克蘭加入，這就跟蔡英文政府告訴人民，只要吃了核食就可以加入國際組織一樣，丹申廣說「真的很精準」。

最後，謝寒冰強調，更何況要談克里米亞，俄羅斯怎麼可能歸還，澤倫斯基怎麼可能承認克里米亞給俄國或是獨立，馬上英雄變狗熊，都看出來烏克蘭沒有想談的誠意。