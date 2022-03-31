俄羅斯總統普丁出兵烏克蘭後，成西方國家「人人喊打」的對象，美國總統拜登甚至痛批，普丁不應繼續掌權。外媒更直言，普丁在西方世界眼中儼然淪為「賤民」（pariah），不僅打算將俄羅斯踢出G20，歐洲也可能擴大對俄制裁，甚至可能要求將普丁當作戰犯推上國際法庭。此消息引發台灣網友熱議，不少人卻認為，美國沒出兵烏克蘭反藉機打擊對手，他們才是最不想停戰的人。

《半島電視台》29日指出，普丁出兵烏克蘭後，在西方世界眼中儼然淪為「賤民」（pariah），美國正試圖將俄羅斯踢出20國集團（G20），並持續與歐洲盟友維持大規模懲罰性經濟制裁，且後者還努力擺脫對俄羅斯的能源依賴；世間更已開始湧現聲浪，要求將普丁當作戰犯推上國際法庭。

報導指出，美國前總統小布希（George W. Bush）、以色列前總理夏隆（Ariel Sharon）等領袖，都在發動爭議性戰爭後仍被外界接受，但普丁極可能遭國際社會孤立。因俄羅斯此次的行為未獲世界主要強權支持，加上戰事在短時間內造成大量人命及財產損失，且烏克蘭對外通訊未遭切斷，讓上述破壞景象廣為世界所知。

此消息引發台灣網友熱議，紛紛湧入《中時新聞網》、《yahoo!新聞》留言：「美國才是為了自己利益在搞全球吧」、「美國要當老大！出事又躲的遠遠的，要小弟自己處理！」、「普丁是普丁，俄國是俄國！歐美政治家不會笨到與俄國人民為敵，而硬將俄國逼入絕境」、「那拜登民調創新低是怎樣？」