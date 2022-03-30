媒體人陳揮文（左）、主持人丹申廣（右）。（圖／本報系影音截圖）

《中天新聞》政論節目〈正常發揮〉畫面。（圖／本報系影音截圖）

美國總統拜登26日在波蘭演講時稱，俄羅斯總統普丁不該繼續掌權，此話引發軒然大波。拜登隨後澄清，那是在表達他個人的憤怒與感受，他拒絕道歉，但並未表達想讓俄羅斯政權更迭的意思。但據一份民調指出，超過4成美國國民認為「四年內可能爆發毀滅性衝突」。對此，媒體人陳揮文直言，拜登若為對抗俄羅斯而對大陸軟化，那台灣就會「很危險」。

拜登26日稱普丁不該繼續掌權，不少人將此話解讀是美國對俄羅斯宣戰，引起強烈爭議。拜登隨後表示，那句話是在表達，他個人對普丁的處理方式、作為的憤怒與感受，尤其是對烏克蘭兒童的殘暴行為，他自始至終沒有想讓俄羅斯政權更迭的意思，純粹只是要表達他的道德憤慨，他不會為此道歉。

國家廣播公司新聞網（NBC News）27日公布民調顯示，16%受訪國民認為，美俄已在戰爭狀態；44%的人覺得「四年內可能爆發毀滅性衝突」；僅34%的受訪者認為美國不會捲入衝突。

對此，陳揮文29日在《中天新聞》政論節目〈正常發揮〉直言，美國總統當然不可能道歉，拜登說那句話應是「脫稿演出」。但綜觀美國近年來的作為，美方都會衡量對手的實力來調整做法，因與俄羅斯衝突恐引發第三次世界大戰，所以他們就不願直接參戰，但面對伊拉克、阿夫汗、利比亞、索馬利亞等「不是對手」的國家，就沒在手軟。

陳揮文表示，看看美國這一個月來在烏克蘭的表現，讓他不禁思考，如果今天面對的是大陸呢？目前俄羅斯飛彈比大陸強，但「銀彈」的威力大陸卻遠遠勝過俄羅斯，美國對上大陸恐也是第三世界大戰的程度，美國勢必不願直接參戰，屆時台灣會不會變成下一個烏克蘭？台灣夾在兩大強權之間真的很危險，台灣一定要避免走上烏克蘭的老路。