俄羅斯軍隊被控屠殺烏克蘭平民，歐盟研議擴大制裁俄羅斯，新措施可能包括禁止兩地的飛機租賃、鋼鐵產品、飛機用燃料和奢侈品等貿易。此外，澳洲5日宣布禁止奢侈品出口俄國。

另一方面，烏克蘭總統澤倫斯基5日擬在聯合國安理會發表首次演說。安理會4月輪職主席國英國表示，澤倫斯基將談論烏國現況。俄羅斯軍隊撤離基輔市郊布查鎮（Bucha）後，當地發現上百具平民遺體，俄軍被控犯下暴行，國際同聲譴責。

澳洲追隨美國與歐盟的腳步，5日宣布禁止奢侈品出口至俄國，包括葡萄酒、頂級化妝品和汽車零件等。澳洲外長佩恩（Marise Payne）表示，這項決定是針對俄國總統普丁和其富裕好友，而不是一般俄國民眾。

根據內情人士表示，歐盟正在研議對俄羅斯的最新制裁措施，可能包括限制飛機租賃，禁止鋼鐵產品、奢侈品和飛機燃油進出口。制裁內容仍在研議階段，最終可能有變動。

另據歐盟外交官表示，歐盟執委會打算擴大制裁俄國，包括禁止進口俄國煤炭，封鎖新機械出口至俄國，鎖定俄國寡頭與部分家庭成員等。

然而歐盟會員國對於是否將制裁擴大至俄國能源意見分歧。部分國家支持禁止進口俄國能源，但有些國家表示對俄國能源依賴太深，停止進口俄國能源將重創本國經濟。

法國總統馬克宏4日表示，布查鎮慘劇被公諸於世後，歐盟應該同意禁止進口俄國石油和煤炭。波蘭3月已宣布停止進口俄國煤炭。

倚重俄國能源的德國、奧地利與匈牙利，則反對將俄國能源納入制裁範圍。德國財長林德納（Christian Lindner）表示，德國支持進一步制裁俄國，但現階段不太可能停止進口俄國天然氣。

歐盟的新制裁措施仍需27個會員國一致同意。