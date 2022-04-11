芬蘭輪胎製造商諾記輪胎(Nokian Tyres)周一表示，歐盟最新對俄羅斯的制裁，將讓公司在俄羅斯的生產明顯受到衝擊。

諾記說，上周六宣布的制裁措施包括禁止從俄羅斯進口輪胎到歐盟，這將影響到公司在俄羅斯和歐盟的銷售能力，特別是在中歐地區。

制裁也將禁止部分原料從歐盟出口到俄羅斯，並且限制雙邊往返的運輸。

俄羅斯在2021年占去諾記銷售的5分之1，而公司的乘用車輪胎有約8成是在俄羅斯生產。諾記說，在俄羅斯生產的輪胎的原物料，有一半是來自國外。

該公司在聲明中說，原材料供應問題和物流運輸因素，讓公司在俄羅斯的繼續生產能力產生重大影響。

諾記指出，將加速在歐洲投資建新產能的計畫，同時也要提升在芬蘭和美國現有工廠的產能。

諾記的重型車輛輪胎業務則沒有受到由俄羅斯到歐洲的禁令影響，因為諾記所有的重型輪胎都是在芬蘭製造。而重型輪胎也為諾記的主力業務。