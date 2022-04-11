俄羅斯財政部長Anton Siluanov在周一刊登的俄國Izvestia報紙上表示，如果西方強迫俄羅斯主權債務違約，俄國將提起法律行動。

Siluanov在訪問中說，「我們當然會起訴，因為我們採取了所有必要措施，來確保投資者會收到他們的款項」。「我們將在法庭上提交自己的帳單，證明我們已努力用外幣和盧布支付賬單。這將不是一個簡單的過程，儘管困難重重，但我們將不得不非常積極地證明自己的觀點」。

Siluanov並沒有詳細說明俄羅斯政府的法律途徑。

俄羅斯主權債務面臨違約危機。政府在上周提出以盧布支付國際債券的安排。財長說，將盡一切可能，確保債權人獲得償付。

財長在周一表示，俄羅斯真誠的試圖償付給債權人，但西方國家刻意的政策，千方百計製造人為違約。

Siluanov說，如果對俄國發動經濟和金融戰爭的話，我們將被迫做出反應，同時履行所有義務。「如果不允許用外幣結算，那我們就用盧布結算」。