根據Refinitiv預期，第一季道瓊歐洲600企業的獲利將成長23.6％，營收將成長19.9％，整體產業獲利成長23.6％，十大主要產業中，以能源類股獲利成長160.7％最高，其次工業、原物料類股，獲利成長預估為40.6％、39.2％，整體營收預期成長19.9％，所有主要產業預期營收均正成長，以能源、原物料成長87.9％、22.9％居領先，歐股後續留意政策作多行情。

富蘭克林證券投顧表示，俄烏戰事已嚴重干擾歐洲經濟，歐洲央行（ECB）下修歐元區今明兩年GDP，並同步大幅上修通膨預估，顯示歐元區可能出現「停滯性通膨」疑慮，高盛報告顯示，儘管歐洲各國可能會祭出針對能源價格飆升、國防支出、烏克蘭難民等三方面的額外財政支出來緩解俄烏危機對經濟的負面影響，這些刺激預估將額外提升今年歐元區GDP約0.4個百分點，但仍無法完全抵消俄烏戰事所帶來的衝擊，各項因素加起來對今年歐元區GDP的淨衝擊為1.4個百分點。

美銀美林報告指出，去年來天然氣價格上漲，可能使今年歐股企業營業利益減少5％以上，明年減少8％，不利歐股中長期表現，但如果俄烏談判取得重大進展，可望穩住市場信心，歐股短線上仍存在反彈機會。政策上，繼歐盟「下世代歐盟（NGEU）」振興計畫後，近日也考慮發行債券，來為能源和國防部門籌措資金以應對俄烏衝突的影響。

為降低歐洲對俄羅斯的能源依賴，富蘭克林證券投顧指出，歐盟執委會提出「REPowerEU」計畫，若各國採納，可望在今年底前削減三分之二俄羅斯天然氣進口，且將分階段採用氫氣、生物甲烷等替代氣體來降低對俄羅斯的依賴。相關產業可望受惠。另關注法國及大選的不確定性提高，需保持謹慎。