信評機構惠譽（Fitch Ratings）近日在報告裡，將歐元區2022年經濟成長預測調降至3％，較上次預估低了1.5個百分點。

於此同時，惠譽預估歐元區今年通膨率將從去年12月的2.6％攀升至5％。惠譽亦表示，幾乎所有歐元區會員國今年財政赤字都將縮減，部分原因在於「去年表現出色」。

惠譽指出，他們期待歐元區能透過「歐洲穩定機制」（Stability Programs）計畫展現財政團結，以因應俄烏戰事帶來的衝擊。