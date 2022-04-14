惠譽調降歐元區經濟預測 估今年成長3％ 09:012022/04/14 工商 鄭勝得 Facebook Messenger Line Weibo Twitter Telegram 複製連結 Facebook Messenger Line Weibo Twitter Telegram 複製連結 字級設定：小中大特 信評機構惠譽（Fitch Ratings）近日在報告裡，將歐元區2022年經濟成長預測調降至3％，較上次預估低了1.5個百分點。 於此同時，惠譽預估歐元區今年通膨率將從去年12月的2.6％攀升至5％。惠譽亦表示，幾乎所有歐元區會員國今年財政赤字都將縮減，部分原因在於「去年表現出色」。 惠譽指出，他們期待歐元區能透過「歐洲穩定機制」（Stability Programs）計畫展現財政團結，以因應俄烏戰事帶來的衝擊。 疫情爆發後遺症多 惠譽估香港2022年經濟成長率1％ 歐元區勞動市場持續復甦 2月失業率降至6.8％ #惠譽 #歐元區 #調降 #經濟預測 #今年成長 也許您會感興趣 其他人正在看 推薦閱讀 俄國央行調降利率至17％ 暗示未來還會降息 19:552022/04/08 財經 歐元區3月通膨再創高 製造業走跌 04:102022/04/02 全球財經 需求仍強勁 惠譽預計今年大陸電動汽車交付量增長逾50％ 16:162022/04/04 兩岸 疫情延燒 投行狂砍陸經濟預期 04:102022/04/09 全球財經 歐元區3月製造業PMI終值56.5點 低於預期 20:272022/04/01 財經 基隆疫情嚴峻 海科館降低容留量 04:102022/03/29 地方新聞 《金融股》京城銀國內長期評等 惠譽維持A+(twn) 16:292022/04/13 財經 歐盟：俄烏戰將使歐洲經濟大幅趨緩 不致衰退 05:342022/04/05 國際 預估獲利提升 惠譽調升陽信銀行信用評等 17:332022/04/12 財經 穩金融 俄大刀降息至17％ 04:102022/04/09 全球財經 產業營收正成長 留意歐股政策作多行情 15:072022/04/11 財經 財經熱門新聞 發表意見 留言規則 中時新聞網對留言系統使用者發布的文字、圖片或檔案保有片面修改或移除的權利。當使用者使用本網站留言服務時，表示已詳細閱讀並完全了解，且同意配合下述規定： 請勿重覆刊登一樣的文章，或大意內容相同、類似的文章 請不要刊登與主題無相關之內容 發言涉及攻擊、侮辱、影射或其他有違社會善良風俗、社會正義、國家安全、政府法令之內容，本網站將會直接移除 請勿以發文、回文等方式，進行商業廣告、騷擾網友等行為，或是為特定網站、blog宣傳，一經發現，將會限制您的發言權限或者封鎖帳號 為避免留言系統變成發洩區和口水版，請勿轉貼新聞性文章、報導或相關連結 請勿提供軟體註冊碼等違反智慧財產權之資訊 禁止發表涉及他人隱私、含有個人對公眾人物之私評，且未經證實、未註明消息來源的網路八卦、不實謠言等 請確認發表或回覆的內容（圖片）未侵害到他人的著作權、商標、專利等權利；若因發表或回覆內容而產生的版權法律責任將由使用者自行承擔，不代表中時新聞網的立場，請遵守相關法律規範 違反上述規定者，中時新聞網有權刪除留言，或者直接封鎖帳號！請使用者在發言前，務必先閱讀留言板規則，謝謝配合。
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