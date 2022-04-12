央行啟動升息，金融業優先受惠，個別金融機構的營運前景同步被看好，存款市占率僅約1.2％的陽信銀行就有好消息。惠譽國際信評12日宣布，調升陽信銀的國內長期評等至’A(twn)’，評等展望穩定。惠譽並確認其國內短期評等為’F1(twn)’。

此次陽信銀行評等調升的理由，源自惠譽分析師團隊研析，陽信銀行已握有穩定的營收成長，以及較低的放款減損損失，加上獲利能力預估能於今（2022）年至2023年有所提升。其中，惠譽預期陽信銀的淨利息收益率，將隨著央行今年3月升息而持續成長。陽信銀的淨利於2021年提升6％，主要源於其較高的淨利息收益以及較低的存款成本，也抵銷了2021年間銀行端為提升放款覆蓋比率所增加的放款提存損失。

惠譽指出，陽信銀對中小企業、非房貸的不動產相關放款有較高的集中程度，兩者分別於2021年底占總放款的51％及31％，且土建融的放款覆蓋率為2.8％，高於主管機關所規範的1.7％，在同業間較為突出。

但惠譽估測，陽信銀在景氣循環中仍能維持穩健的放款品質，例如反映核心資產品質指標的減損放款比率2021年底為0.5％，且穩定進步，加上台灣的經濟韌性、以及惠譽預期台灣房市將維持穩定，預期隨著紓困放款逐漸到期，陽信銀的減損放款比率於2022年至2023年僅將微幅上升。