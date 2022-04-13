時序進入2022年第二季，烏俄戰爭導致通膨壓力、美國聯準會正式進入升息緊縮循環以及貨幣政策等三大議題干擾下，投資市場相對震盪。中信銀行13日提醒投資人，需積極檢視投資組合與風險承受度，資產配置採55／45股債布局，抵抗股債市場波動，同時掌握景氣持續復甦創造的投資契機，在產業類股方面，特別看好「能源、科技、健護、核心消費」。中信銀行指出，景氣回到中期經濟復甦週期，今年第二季與第三季金融市場將有反彈機會，但地緣政治、通貨膨脹、景氣、政策等因素交疊下，將對市場情緒造成干擾，同時評價面的擴張在升息循環時也受到限制，建議投資策略需留意「抗震盪與通貨膨脹」的必要性。國家方面，烏克蘭與俄羅斯局勢對歐洲負面衝擊大、中國大陸疫情升溫，故較為看好「美國」；產業方面，「能源」為高通貨膨脹下的直接受惠產業，「科技」則有高定價力以抗通貨膨脹，「健護、核心消費」等防禦性產業則有抗震效果。債券方面，殖利率揚升長期趨勢下，維持公債保守看法，信用債配置上看好存續期短且具利差保護的「美國非投資等級債與新興企業債」，人民幣債因與美國公債低相關性而有良好抗震效果；外幣方面，美元高檔盤整，非美貨幣將有輪動契機；商品方面，可納入少部分原油、黃金等配置，對抗通貨膨脹同時分散風險。中信銀行進一步說明，未來半年金融市場主要焦點於「俄烏戰事發展、通貨膨脹、景氣趨勢、各國央行政策變動」等議題，中信銀行觀察，烏俄戰事方面，需關注兩國談和進展，若西方國家未持續擴大對俄羅斯的制裁，大宗商品價格近期飆漲趨勢將有所緩和；通貨膨脹方面，金融市場因烏俄戰爭爆發，第一季通貨膨脹見頂的預期落空，但下半年逐步放緩通貨膨脹是市場共識，惟通貨膨脹的高峰將有所延長。在景氣方面，美國經歷了2021年高經濟成長的復甦期，根據美國製造業採購經理人指數（PMI）顯示進入高位放緩的小週期，但仍高於50以上景氣擴張區間，另一方面美國職缺需求仍高於實際就業人數，就業市場短期不至於反轉，上述兩大經濟指標說明，美國2022年景氣處於穩定成長的中期經濟復甦週期。根據前次升息循環經驗判斷，世界指數本益比將限縮於5年均值至-1倍標準差之間，中信銀行研判，全球股價基於「中期經濟復甦週期」，有基本面主導下的反彈行情，但受限評價擴張空間有限，預估世界指數上緣區間難突破5年均值，個股股價因獲利前景高低，有明顯強弱差別。中信銀行提醒，短線上金融市場在過度悲觀下醞釀反彈契機，中期受到通貨膨脹對景氣影響而定，第二季股市在各國對俄羅斯多面向制裁不升級前，應有反彈機會，第三季市場則將反覆檢視高通貨膨脹是否有所回落，以及景氣、企業獲利穩定度而區間震盪；美債殖利率在景氣維持擴張、通貨膨脹上修但緩步回穩下，預估呈偏上格局；匯市方面，鑒於烏克蘭與俄羅斯地緣衝突未解、聯準會政策正常化步伐快於多數七大工業國組織，有利美元維持高檔整理。