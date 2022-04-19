大陸降準幅度比市場預期小，加上港匯續弱，港股長假後19日復市，曾大跌逾600點，21,000點失而復得，科指跌幅更深，一度跌4％。

恒指低開412點報21,106點，跌幅曾縮至326點，高見21,191點，但賣壓明顯加劇，拉低大盤最多跌621點，低見20,896點，之後跌幅收窄。最終恒指早盤收報21,111點，挫406點或1.89％。

國指挫176點或2.4％，報7,208點；科指曾跌4％，低見4,146點，早盤挫122點或2.84％，報4,197點。大盤半日成交684.82億港元。

藍籌股整體受壓，友邦下滑2.2％；人行降準比預期低，建行挫2.4％；工行下滑0.8％；招行突免去田惠宇行長職務，股價大跌11.5％，為表現最差藍籌及國指成份股；平保挫4.1％；港交所跌2.6％。

科網股部分，大陸媒體報導，嗶哩嗶哩直播部門計劃裁員，中午大跌9.8％，為表現最差科指成份股；快手也挫2.9％；騰訊旗下手機遊戲「王者榮耀」，蟬聯全球3月手遊收入冠軍，股價仍降2.6％；阿里巴巴挫3.5％；美團挫4.1％。上海市場監管局近日網上行政約談了美團、阿里巴巴旗下外賣平台餓了麼等12家在上海涉及民生領域的電商企業，針對天價農產品等問題，要求加強對平台內經營者的管理力度。百度降3.5％；京東微跌0.4％。