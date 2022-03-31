來自歐盟的消息人士指出，歐盟已經開始擬定對俄羅斯的新一輪制裁，制裁行動強度將取決於俄國對於以盧布支付天然氣所採取的立場。

俄羅斯總統普丁要求包括歐盟等不友善國家，必須以盧布支付俄國能源出口費用。

據了解，新一輪的制裁行動最早會在下周準備就緒。

消息人士透露，執委會正與歐盟各國政府就「合規方案」進行協商，將採用歐盟領導人上周峰會達成的共識，即確保現有的制裁不會被躲避掉，特別是對俄國寡頭的個人制裁。

最終的制裁方案仍在討論中，消息指出，如果普丁堅持以盧布支付天然氣，制裁將會變得嚴厲許多。

俄方在周三表示，盧布支付將會逐步的實施，不會在3月31日期限之後馬上進行。

據了解，歐盟可能採取的行動，將取決於莫斯科對於支付制定的時間點和細節。

一名歐盟官員表示，歐盟財政部長們將在下周一討論，如何應對普丁可能的盧布支付威脅。

另一位歐盟人士指出，如果普丁真的要求以盧布支付，俄羅斯實質上就是在禁止天然氣出口。