路透社報導，極右派匈牙利總理奧班（Viktor Orban）在上周末贏得大選，歐盟執委會主席范德賴恩（Ursula von der Leyen）啟動了一項新程序，可能導致匈牙利無法獲得歐盟提供的幾十億歐元資金，理由是因為奧班削弱民主自由權力。

奧班已連續執政12年，期間與中國大陸、俄羅斯等交好，並讓匈牙利面臨民主倒退，他收緊了對媒體、學術界和非政府組織的絞索，並限制了移民和同性戀者的自由。在上周末贏得第四次連任之後，歐盟內也鮮少人表示祝賀；歐盟多年以來也一直批評他削弱民主權利。

范德賴恩說:「我們清楚匈牙利的問題是腐敗，我們將發出正式通知，啟動凍結資金條件機制。」在此消息一出，因匈國可能拿不到歐盟資金而導致福林（Ft，匈牙利貨幣）下跌。

匈牙利執政青年民主黨（Fidesz）國會議員古亞斯（Gergely Gulyas）表示，奧班獲得了將近290萬張選票，這賦予他極大的授權，他也對歐盟執委會放話，稱其必須接受民主的基本規則，回歸匈牙利政府一直保持開放的對話。

而有歐盟官員表示，歐盟需要幾個月內的時間才能有關此程序的內部工作並交給領導人們決定。這也是歐盟首次嘗試啟用防止濫用歐盟資金的協議，該協議在2020年底才通過。

目前歐盟問題重重，奧班從內部動搖了其凝聚力，且歐盟正面臨著從新冠疫情復甦和氣候變化，到對中國大陸、俄羅斯關係緊張等。