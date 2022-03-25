臉書網友留言。（圖／翻攝自臉書）

臉書網友留言。（圖／翻攝自臉書）

俄烏戰爭持續達1個月，雙方傷亡慘重，也引發台灣對戰爭的憂慮。一份最新民調指出，若兩岸開打「是否願意挺身而戰？」74.1%民眾表示肯定會、17.3%表示不會。此民調結果引發熱議，大批網友在此新聞下方留言「難以置信」，有人甚至懷疑調查真實性與受調者的誠實問題，紛紛留言「不可能」。

「台灣制憲基金會」24日公布最新民調，當被問及若兩岸開打，「請問您是否會挺身而出，為守護家園、捍衛國家，以及您所珍惜的一切而戰？」74.1%民眾表示肯定會、17.3%表示不會；相較於2021年8月民意調查，願意挺身而戰的民眾增加了2.2個百分點。

此外，針對兵役制度改革議題，84%民眾表示支持定期全民國防演訓、10.2%不支持；另對「不分男女全民皆兵」議題，70.0%民眾表示支持、23.5%不支持。

這份民調迅速在網路掀起熱議，網友紛紛湧入《中時新聞網》與臉書相關連結留言：「不可能」、「不可能+1」、「這個民調數據怎麼來的？太扯了吧！誰會相信啊？」「受調查者都會說實話嗎？」「口是心非」、「言行不一是常態」、「有意願的人直接到各鄉、鎮、市區公所登記，戰時優先應召動原入伍上戰場，這才是真正確實的民調」、「我ok，你們上」、「Ok！說會上戰場的請記名留下資料，再見！你們先上戰場」。