俄羅斯邊打，邊和基輔進行一輪又一輪的和談，烏克蘭總統澤倫斯基（Volodymyr Zelensky）周三晚在社群媒體上公開的錄影中說，和莫斯科談判「不過是空話」。他強調，雖然有談判過程，但沒有任何具體內容。

據CNN新聞網30日報導，澤倫斯基說，所謂俄軍撤離基輔和切爾尼戈夫（Chernihiv）並不是撤軍，而是烏克蘭部隊努力，打退他們的結果。接著他說，俄軍正在頓巴斯（Donbas）集結，準備新攻勢，而烏克蘭人正為這準備，「我們不會放棄任何東西，會為每一寸領土而戰」。

此外，他力促大眾，不要批評烏克蘭武裝部隊的表現，並說，「如果有任何人認為，自己能教我們的部隊怎麼打仗，還有如何挺身迎戰敵人，那最好的方式就是自己上戰場，而不是從家裡，或是你逃到的安全地點，坐在沙發上說」。

另一方面，周三造訪華府的烏克蘭議員代表團也說，他們認為，俄羅斯只是利用俄烏和談當「煙幕」，讓部隊重新集結，並在烏克蘭重新制定戰略。