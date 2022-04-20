Selina（任家萱）恐怖片《頭七》全台熱映中，許多影迷被Selina和陳以文之間不言而喻的父女情感動，金馬影帝陳以文近年在多部電影中詮釋台灣傳統家庭的典型父親角色，這次飾演Selina的木訥爸爸，他認為這位父親不只不善於表達情感，甚至比一般人都更沈默，因此他拍攝時常跟導演笑說：「我要演得像一張照片。

這也是他首度接演鬼片，陳以文表示其實是被角色吸引，他認為片中父親無法接受女兒未婚懷孕，導致女兒離家出走，不只是食古不化，而是木訥到說不出話，「連罵人都不太會罵。」日前釋出的「花絮-父親篇」中，他提到這個角色讓他回想起自己的外公，「外公不喜歡小孩吃零食，但他不用講話也不用瞪著你，你會從他的眼神知道他的意思。」

片中，陳以文雖無法讓女兒直接感受到父愛，但他認為這位父親心中激情蕩漾並不少於一般人，只是選用行動表達，例如默默到城市偷看女兒生活狀況，「希望聚焦那些情感表達方式相對不明顯的人，他們少有言語、少有涕淚、少有捶胸頓足，情感就時常被人忽略甚或讓人誤以為沒有。」

談到如何呈現和Selina之間的父女情，陳以文表示有先觀察Selina的特質，並且尊重對方表演的方式，「覺得這個女兒有自信、有主見，很敢做自己想做的事情，跟她互動演出就更可以感受這部分。」Selina展現的氣質恰巧與片中執拗但獨立的女兒極為相似，讓陳以文放心共演對手戲。

導演沈丹桂自曝是陳以文的粉絲，「看到劇本後，就希望由陳以文飾演這位情感壓抑、不威自怒的父親。」電影在開拍前雖遇到疫情三級警戒，但兩人用電話反覆溝通角色定位細節，沈丹桂更感謝陳以文在現場拍攝前都會逐場確認細節，並適時提出建議想法，面對吊鋼絲、多次特殊化妝全都親力親為，大讚這位影壇前輩的敬業程度令人敬佩。