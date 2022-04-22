身著白色外套的陳姓男子殺死女兒，他在家人陪同下出庭應訊。（本報資料照片）

總統府發言人張惇涵今日（22）表示，蔡總統依據憲法第40條及赦免法第3條後段規定，批示同意特赦前國軍少將韓豫平及士官張淯森，使兩人罪刑宣告均無效。對此，律師林智群指出，「還有一人」盼總統考慮特赦，那就是「照顧重症女兒50年，殺害女兒的父親」。此消息引發熱議，不少網友憶起這段故事，紛紛表示傷心、不捨與感慨。

林智群今日在臉書發文表示：「還有一個照顧重症女兒50年，殺害女兒的父親，蔡總統也可以考慮特赦。」

此案是一位78歲陳姓老翁，照顧患有先天性重度腦性麻痺、長期臥床養病且無法言語、自行進食與行動的女兒，長達50年。在陳妻也患病後，照顧重擔落到老翁一人身上。2020年2月，陳女牙痛不斷哀嚎，當時疫情嚴重不便就醫，老翁不忍女兒痛苦，用棉被悶著女兒口鼻，使其窒息身亡，隨後便到警局自首。

此案一審依殺人罪判2年6個月，但法官認為其情可憫，特籲請總統特赦；高等法院去年3月二審開庭，陳姓老翁之子也出庭為父求情，盼法官能夠輕判。

林智群的文章喚起網友對此案的討論，紛紛留言回應：「少子化的今天，很多家庭脆弱度比想的重，只要有一個成員半死不活，後面都是壓力」、「這個真的要特赦」、「真的很捨不得這位父親」、「聽到這故事忍不住哭了」、「大家幫忙推，小英會看到的！」但也有網友表示：「覺得有點難⋯⋯怕引發後續模仿的效應。」