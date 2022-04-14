詹雅雯抱病特地趕到現場。（三立提供）

三立台灣台《超級夜總會》邁向10周年500集， 主持人澎恰恰表示這10年在錄影過程中一直被許多各地小人物感動，他表示有次無意間發現一位賣紅豆餅婦人，一天才賺100元，但她要照顧生病丈夫及唸書的兒子，結果澎恰恰把她叫來現場做紅豆餅，當天賺了1萬多，他至今猶記得婦人的表情有多不可思議。澎恰恰說每次做節目看到台下觀眾拭淚，就更想透過節目把溫暖及感動帶給大家，也希望能有下一個10年。

許效舜則認為《超級夜總會》是讓他重生的節目，之前因感情問題而去流浪，是澎恰恰找回他一起主持，讓他有歸屬感。苗可麗最感動就是十年來不論颳大風、下大雨、遇上寒流或是炙熱的夏天，有時錄影到半夜，還有許多觀眾不離不棄，有次製作單位還把苗可麗父母邀請到節目中，至今都難忘。

另外，詹雅雯與阿吉仔兩節目好友也前來助陣，而在錄影前一日，詹雅雯還在醫院接受治療，正常來說隔日不允許接任何活動，但因10周年她特別趕到現場。詹雅雯曾在節目中認識了「南島舞集」，私下協助並贊助了經費支持「南島舞集」的演出劇場，她這次現場看到小朋友的演出，便潸然淚下，表示贊助真的很值得，而團長也很感謝詹雅雯，兩人在台上相擁而泣。

另鮮少露臉的阿吉仔特別帶來讓觀眾印象深刻的「小小鼓手呂岳駿」，當年他在節目中表演時還是小學生，他因先天性失明，但樂觀不服輸的個性，練就了一身好鼓藝，令阿吉仔印象深刻，不斷給他鼓勵。七年前他上節目時，節目樂隊鼓手老師，贈送給他的鼓棒他一直珍惜、保留至今，兩組素人表演團體都帶著滿滿感謝的心情，在這天重返了《超級夜總會》舞台上。