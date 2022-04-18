投資人觀望中國的經濟數據，周一南韓股市早盤幾近持平，目前KOSPI指數微跌0.1%，報2,690.91點。10年期公債殖利率創下8年來新高。

根據官方數據，中國第一季國內生產毛額（GDP）較去年同期成長4.8%，優於預期，但受到大規模防疫封控與俄烏戰爭影響，未來幾個月經濟大幅放緩的風險已經升高。

除了仍需要戴口罩之外，南韓自周一起已取消所有新冠防疫限制。該國的單日確診人數已跌至逾兩個月新低。

南韓央行總裁提名人李昌鏞（Rhee Chang-yong）周二將出席國會的任命聽證會並發表證詞。

分析師表示，此時韓股的下檔空間有所受限，因為貨幣政策緊縮、中國的防疫封控和通膨疑慮大部分都已經反映。

在重量級個股方面，三星電子盤中漲0.45%，SK海力士漲0.93%，電池大廠LG Energy Solution漲0.11%。

目前外資賣超韓股640億韓元。

韓元跌0.19%，暫報1,231.9兌一美元。

南韓10年期指標公債殖利率上揚11.3個基點，報3.403%。