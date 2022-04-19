女星Angelababy（Baby、楊穎）與黃曉明在今年1月證實離婚，6年婚姻正式走向終點，4歲兒子小海綿則由雙方共同撫養，雖然雙方是和平分手，不過恢復單身的Baby卻屢傳事業受影響，甚至身為陸綜《奔跑吧》元老成員的Angelababy，還爆出遭女星吐口水、錄影被女藝人排擠。

Angelababy恢復恢復單身後，她積極拚事業，不過卻傳出受到不少挫折，她陸續傳出被換角、丟代言，甚至身為陸綜《奔跑吧》元老等級成員的Baby，還被網友發現遭排擠，根據《東網》報導，Baby去年在節目和女星宋雨琦玩泥漿戰時，宋雨琦就狠狠朝Baby打，而當Baby還擊時，宋雨琦卻疑似對Baby吐口水，事件還引發雙方粉絲在網上開戰。

風波還沒結束，有網友日前還發現，Baby錄影時遭女嘉賓白鹿、宋妍霏等「排擠」，只見白鹿、宋妍霏手牽手、有說有笑的走在前方，Angelababy則獨自一人走在身後，她似乎覺得有些尷尬，之後便和工作人員一起同行。

Angelababy被拍到隻身走在後頭。（圖／取材自東網）

其實，Angelababy不只傳出被節目嘉賓排擠，也有傳言指出，Baby和節目組鬧不合，讓她感到相當委屈，甚至有意退出節目，儘管節目和當事人都尚未說明，不過種種傳聞早已引發網上一片熱烈討論。