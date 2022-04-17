恐龍的皮與LUCY合作演出。（好多音樂提供)

「好多好多唱談祭」16日起連2天在松山文創園區登場，擔綱壓軸的魏如萱連唱2天直呼體力沒問題，今晚一開場送上〈美人〉、〈變形金剛〉等歌，並邀請嘉賓李權哲合作；有趣的是，她這次向陳建騏「跪求」成功，順利獲得提詞機協助，魏如萱笑說：「2場歌單不同，搞死我了。」直呼合唱段落的歌詞很難背，簡直苦了自己。

魏如萱今晚與李權哲合唱〈我們〉，他透露就讀高中時聽偶像魏如萱第3張專輯，她則回想練團時2人第一次見面的情形，笑說：「我就很緊張。從他第一次發片我就很喜歡。很有才華的男生，很開心可以站在這裡一起表演。」有趣的是，李權哲賣力彈唱〈私奔到月球〉，她故意逗他「都沒有要理我」，對唱時沒有牽手、沒有對看，乾脆改成〈單戀到月球〉，李權哲幽默自嘲：「說好要私奔，都沒照顧到女方的感受。」

唱談祭今安排4場限定搭檔的專場演唱會，透過實體與線上直播，讓各地粉絲同步觀看；許含光今「早起」擔任第一棒 ，選在下午2點開演，對於夜貓子作息的他是個大挑戰，開場以〈LCL〉、〈一個適合看海的日子〉引領樂迷沈浸在他的創作世界，許含光幽默說：「太早起（對我而言）怕還沒醒，就早點讓自己進入夜晚的狀態吧。」

「恐龍的皮」樂團接力演出〈Jurassic ride〉，對於參與唱談祭演出幽默自評：「表現得很讚！但最近黑眼圈比較深，可能吃太少肉。」此外，icyball冰球樂團feat.廖文強的限定組合超新鮮，除了合唱〈醉後喜歡我〉等歌，還特別翻唱王力宏的經典曲〈花田錯〉，最後不忘呼籲大家好好照顧自己，看表演時確實遵守防疫規範。