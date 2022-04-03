阿妹今晚繼續在小巨蛋開唱。（聲動娛樂提供）

張惠妹（阿妹）的「ASMR世界巡迴演唱會」3日第3場，素人嘉賓首度亮相，一位30多歲的男甜點師傅不僅上台和天后牽手合唱〈一眼瞬間〉，還享有巨星般高規格待遇，擁有專屬休息室及妝髮，男甜點師傅今在台上表現可圈可點，音色獨特、頗具大將之風，演出結束獲滿場1.1萬觀眾掌聲。阿妹的經紀人陳鎮川透露雙方今下午彩排2、3次，男素人害羞得不敢看阿妹，簡直快要心臟病發，阿妹輕聲鼓勵對方「唱情歌要看我喔」。

陳鎮川表示阿妹原本就希望素人嘉賓的唱法單純、不必唱得多好多完美，笑說：「男嘉賓從小學開始聽張惠妹的歌，阿妹聽到這個直呼『這個不要講啦』，但他從沒看過阿妹的演唱會，之前是沒有預算，這次有預算但沒搶到票。」男素人第一次參加阿妹演唱會竟然就是上台當嘉賓，不擔心他正式演出時壓力太大唱不出來？陳鎮川表示阿妹覺得唱不出來就唱不出來沒關係，「這一段本來就是與歌迷的交流，妹覺得好玩就好」。